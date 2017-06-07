FETÖ'nün HSYK hilesi deşifre oldu

Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 20 avukatın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çağrı Köseli, Emin Bayram, Mustafa Kökten ve tutuksuz sanıklar Fatma Çilem Ömeroğlu, Uğur Türkmen, Elif Erik, Serap Kıvrak, Ahmet Özer, Halil Elsem Cangüven, Nazmi Değirmenci, Mehmet Aygün, Muammer Yılancıoğlu, Rahşan Arya Ulufer, Ayhan Gül, Ahmet Sözer, Melek Sarı, İsa Ayanoğlu ile avukatları katıldı.

Diğer tutuklu sanıklar Serkan Ulufer, Serhat Doğan ve tutuksuz sanık Zehra Toker Şen de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Sanık Zehra Toker Şen, FETÖ/PDY'nin sohbet toplantılarına dini saikle katıldığını, 15 Temmuz sürecinde bu yapının gerçek yüzünü gördüğünü ileri sürdü.

18 Mayıs 2014'te cep telefonuna ByLock yüklediğini belirten Şen, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Kezban Bayram FETÖ/PDY'nin Adana stajyer avukatlar sorumlusudur. Kezban Bayram isimli bir şahıs stajyer avukatlara haftalık sohbet toplantısı için cep telefonlarımıza bir program yüklenilmesi gerektiğini söyledi. Ben bu programı indirdim. Telefonuma kurulumunu Zehra kod adlı Tülay Savran yaptı. Zehra, telefonuma birtakım şifreler ve kodlar da girdi. Bu program üzerinden Zehra ile görüştüm. ByLock sürekli şifre istediğinden cep telefonumdan bu programı sildim. ByLock programında şahısların değişik kod isimleri mevcuttu. Ben herhangi bir örgütsel amaç gütmedim. Rahşan Arya Ulufer cemaat mensubudur. Rahşan'ı sohbet toplantılarında ve örgüte yakın Nizam Hukuk Derneğinin etkinliklerinde Zehra kod adlı şahısla gördüm. Avukatlık stajımın son 6 ayını Çağrı Köseli yanında tamamladım. Burada Numan kod adlı Bekir Savran isimli şahsı görürdüm. Zehra kod adlı Tülay Savran örgütün avukatlar sorumlusudur, aynı zamanda ev hanımıdır. Kezban Bayram öğretmendir. Bu şahıslar bizleri Nizam Hukukçular Derneğine çağırıyor ve kendilerine yakın tutmaya çalışıyorlardı."

"SOHBET TOPLANTILARI DİNİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTI"

Sanık Şen, gezi ve piknik organizasyonlarıyla FETÖ/PDY'nin sempati toplamaya çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sohbet toplantılarında 2014'teki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye seçimleri konusu gündeme geldi. Sohbet toplantılarında belirli bir süre sonra artık Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hükümet aleyhine söylemler konuşulmaya başlandı. Hatta 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan dışındaki adaylara oy verin' denildi. Bu sohbet toplantılarında 2014'teki HSYK seçimlerinde FETÖ'nün listesinin kazanması için hakim ve savcılarla görüşülmesi gerektiği talimatı verildi. Zaten sohbet toplantılarının amacı dini olmaktan fazlasıyla çıkmıştı. Tüm bu anlattıklarım 2013-2014 sürecidir. Ben bu örgüte finansal destek sağlamadım. Bu yapının deşifre edilmesi için tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum."

Diğer sanıkların da savunma yaptığı duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının tamamlanması ve ara kararın açıklanması için ertelendi.