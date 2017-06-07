İzmir'de FETÖ avukatlarına operasyon

DHA

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 11:08 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 11:38
İzmir'de FETÖ avukatlarına operasyon

İzmir'de FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 avukat gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ortaya çıkanlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmasında örgütün avukat yapılanmasına dün operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan avukat sayısı 22'yle çıktı. Avukatların örgüte üye kişilerin avukatlıklarını yapmalarının yanı sıra şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullandıkları ortaya çıktı.

ByLock'u kullananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu öğrenildi. Taner Kılıç'ın, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer aldığı, 2014 yılından bu yana da başkanlığını yürüttüğü belirlendi. Kılıç'la birlikte gözaltında bulunan avukatların ifade işlemlerinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü açıklandı.

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İzmir'de FETÖ avukatlarına operasyon
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