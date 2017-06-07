'de 3 etkisiz hale getirildi!

İHA

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Giriş Tarihi: 7.6.2017 22:17 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 22:17
Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

'ın ilçesi kırsalında içerisinde 5 in olduğu ihbarı yapılan araca düzenlenen operasyonda, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı, 2 terörist de kaçtı.

Olay, ilçesi Akçabudak köyü kırsalında akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri, içerisinde 5 in bulunduğuna ilişkin ihbar yapılan bir araca yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, güvenlik güçlerinin "Dur" ihtarı çektiği araç, bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine ateş altına alınan araç bir süre sonra dururken, içerisinde bulunan teröristler inerek, güvenlik güçlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada, 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı, 2 terörist ise karanlıktan faydalanarak kaçtı.

Bölgede, kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

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Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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