’te dev operasyonu: Değeri 200 milyon TL

Giriş Tarihi: 7.6.2017 07:27 Güncelleme Tarihi: 7.6.2017 07:32
Marmaris’te dev uyuşturucu operasyonu: Değeri 200 milyon TL

'te bir yük gemisine yapılan baskında 1 ton 250 kilogram eroin ele geçirildi.

Türkiye tarihinin en büyük operasyonlarından birine dün nın ilçesinde imza atıldı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) yapılan ihbar sonrası Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ile irtibata geçildi.



KOM ekipleri ile SAT komutanları Zodyak botlarla Marmaris açıklarında bulunan Kongo bayraklı Türk firmasına ait yük gemisine operasyon düzenledi. İki adet helikopterin de destek verdiği operasyondan SAT komandoları ismi açıklanmayan yük gemisine çıktı.

MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Mersin Limanı'ndan çıkıp Yunanistan'a gidecek olan yük gemisinin ambarında 1 ton 250 kilogram saf eroin ele geçirildi. Operasyon sonrasında eroin dolu yük gemisi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na getirildi. Yük gemisi içerisinde bulunan mürettebat gözaltına alındı.

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Marmaris’te dev uyuşturucu operasyonu: Değeri 200 milyon TL
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