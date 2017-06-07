Marmaris’te dev uyuşturucu operasyonu: Değeri 200 milyon TL

Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine dün Muğlanın Marmaris ilçesinde imza atıldı. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (KOM) yapılan ihbar sonrası Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ile irtibata geçildi.







KOM ekipleri ile SAT komutanları Zodyak botlarla Marmaris açıklarında bulunan Kongo bayraklı Türk firmasına ait yük gemisine operasyon düzenledi. İki adet helikopterin de destek verdiği operasyondan SAT komandoları ismi açıklanmayan yük gemisine çıktı.

MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Mersin Limanı'ndan çıkıp Yunanistan'a gidecek olan yük gemisinin ambarında 1 ton 250 kilogram saf eroin ele geçirildi. Operasyon sonrasında eroin dolu yük gemisi Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na getirildi. Yük gemisi içerisinde bulunan mürettebat gözaltına alındı.