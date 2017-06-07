'Yeşil liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Van'ın Çatak ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyon kapsamında 27 Mayıs'ta hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, savaş uçaklarıyla 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu bölücü terör örgütü üyeleri arasında sözde Van sivil savunma birlikleri (YPS) sorumlusu "Demhat Faraşin-Hasan" kod adlı Abdurrahim Aslan'ın da olduğu belirlendi.

Aslan'ın, İçişleri Bakanlığının "Aranan Terörist" listesinde yeşil kategorisinde yer aldığı bildirildi.