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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'i kabul etti
Giriş Tarihi: 8.6.2017
15:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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