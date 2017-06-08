Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'i kabul etti

Giriş Tarihi: 8.6.2017 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görmez'i kabul etti
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