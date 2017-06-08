İsviçre'deki FETÖ'cü hainler bakın SABAH’tan neden davacı oldular?

SABAH'ın BLICK gazetesi sef redaktörü Christian Dorer ile örgütün İsvicre sorumlusunu birarada göstererek Türkiye düsmanı iliskiyi desifre etmişti. Bu haberi sindiremeyen Fettullahcilar İsvicre`de yasayan Gazeteci Mehmet Cek`ten davacı oldular.

MEHMET ÇEK: ARTIK İFADE VERMEYE ALIŞTIM

Yarin ifade vermeye cikacak Mehmet Cek "..artik alistim gibi, Avrupa devletleri mesru, yasal Türkiye Cumhuriyeti ile yasadisi terör örgütleri arasinda tercihlerini Türkiye`den yapana kadar bu duruma katlanacagiz.." dedi.

ÖRGÜT İSVİÇRE'DE GİDEREK GÜÇLENİYOR

Türkiye'den bir sekilde firar eden Fetullahçı Terör Örgütü militanlarınin da orada bulusmasiyla birlikte İsviçre adeta terör örgütü icin merkez üs haline gelmis durumunda. isvicre medyasindan ve siyasetcilerinden bir sekilde ele gecirip kontrol edebildikleri güçle kendisine yol acan örgüt, burada güçlü bir yapilanmanin icerisine girmis durumda. Örgüt PKK basta olmak üzere diger terör örgütleriyle alenen koordineli bir sekilde organize ve mücadeleci, adeta devlet onlar, anti diplomatik lobiler halinde gece gündüz hummali bir ugrasin icindeler.

408 FETÖ'CÜ İLTİCA TALEBİNDE BULUNDU

Daha önceden sahip olduklari kimi okullari ve binalari elden cikaran örgüt Zürih`de yeni ve daha büyük yatirimlara girmis durumda.

Bu arada İsviçre kaynaklari aralarında diplomat, bürokrat ve askerlerin de olduğu 408 FETÖ üyesinin iltica talebinde bulunduğunu duyurdu.