Kayseri'deki "ByLock"çu akademisyenlere operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski akademisyenler A.U, M.F.S, F.T, M.A, Ç.Ş, H.S.A. ile M.G.K. ve eşi E.K'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
Zanlılardan Ç.Ş, M.G.K, M.A. ile M.F.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.U, E.K, H.S.A ve F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri, İstanbul ve Adana'da 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 11 zanlıdan 8'i gözaltına alınmıştı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.