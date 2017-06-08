Yeni oyunun arka planı

Dünya Katar merkezli yeni körfez krizini konuşuyor. ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sonrası patlak veren kriz, küresel ekonomide endişe yarattı. Peki Suudi Arabistan ve 7 ülke neden Katar'a siyasi ve ekonomik ambargo uyguluyor? Katar bu krizden çıkabilir mi? Türkiye Katar'da yaşanan bu krize nasıl bakmalı? Sabah yazarları Mahmut Övür ve Fahrettin Altun bugünkü yazısında körfezde yaşanan son krizin arka planını yazdı.

FAHRETTİN ALTUN'UN "TÜRKİYE KATAR KRİZİNE NASIL BAKMALI" BAŞLIKLI YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

MAHMUT ÖVÜR'ÜN "KATAR'DAN İRAN'A YENİ OYUNUN ARKA PLANI" BAŞLIKLI YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN