'ın defteri geri döndü

Giriş Tarihi: 9.6.2017 08:00 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 08:04
Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

AK Parti'de yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Cumuhurbaşkanı , ajandasını yanından ayırmıyor.

, Başbakanlığı döneminde bütün notlarını ajandasına yazıyordu. 30 ay sonra parti toplantılarına katılınca kara kaplı defter de geri döndü.

Erdoğan, kara kaplı defteri MKYK ve toplantılarına götürüyor. Defter önceki günkü MYK toplantısında da yerini aldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin performansını, teşkilatlarla ilişkilerini ve verdiği talimatları tek tek deftere işliyor.

Aday belirleme sürecinde kara kaplı defteri açan Erdoğan, aldığı notlar çerçevesinde vekillerin performans durumunu kontrol ederek son kararını veriyor.

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Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü
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