FETÖ'nün inkar stratejisinde son nokta

Hakkındaki iddiaları reddeden Düzenli'ye duruşmada, sulh ceza hakimliğindeki, görüntülü sistem ile alınmış ifadesinin birebir yazıya dökülmüş hali okundu. Düzenli, "bu ifademi kabul etmiyorum" dedi.



Sanığın savunmasını baştan sona dinleyen Mahkeme Başkanı Oğuz Dik en sonunda, "Hikaye anlatmazsan her şeyi sorup öğreneceğiz de bir türlü 15 Temmuz'a gelemedin ki. Bizi yargılamak yerine savunmanı yaparsan seviniriz" diye uyardı.



FETÖ davalarında bugüne kadar "toplu inkar" stratejisi güden ve savunmalarını "kontrollü darbe" algısı oluşturma gayretine oturtan FETÖ'cüler "inkar"da son noktaya gelerek kendilerini bile inkar etmeye başladı. Darbeci Albay Muzaffer Düzenli, görüntülü ifadesini de kabul etmeyerek kendini de inkar etti. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa, "Hikaye anlatmayı bırakıp 15 Temmuz'a gelemedin" diye tepki gösterdi.

Genelkurmay Çatı Davası'nın dünkü duruşmasında ilk olarak İstanbul'daki kalkışma faaliyetleri sırasında "Sivillere de sıkın" dediği belirtilen ve İstanbul'daki darbe faaliyetlerini koordine ettiği belirtilen eski Genelkurmay Kurumsal Dönüşüm Şubesi Müdürü Albay Muzaffer Düzenli'nin sorgulaması yapıldı.



HİKAYEYİ BIRAK 15 TEMMUZA GEL

Görev yaptığı şubenin Suriye sınırına baştan başa duvar örülmesi önerisini de getirdiğini ancak bunun kabul edilmediğini anlatan darbeci Albay, kendisinin ve görev yaptığı şubenin sürekli önünün kesildiğini, 15 Temmuz'un içine de bu nedenle çekildiğini ileri sürdü. Darbeci sanık 15 Temmuz'daki faaliyetlerini anlatmak yerine kalkışmanın "kontrollü bir darbe girişimi olduğu", "TSK'nın projelerinin engellenmeye çalışıldığı" ve "TSK içindeki kliklerle birlikte yabancı istihbarat birimlerinin de darbenin içinde yer aldığı" gibi iddiaları gündeme getirdi. Sanığın 15 Temmuz için, "Çok kompleks, çok karanlık, çok boyutlu bir eylem" tanımlamasını yapması ve gerçeklerin herkes tarafından bilinmesi gerektiği gibi algı yaratmaya yönelik sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Dik müdahale etti. Dik, sanığın savunmasını baştan sona dinlerken bu aşamada, "Hikaye anlatmazsan soracağız öğreneceğiz de 15 temmuza gelemedin bir türlü. Önce bizi yargılamazsan seviniriz. Önce yaptıklarını anlattıktan sonra eleştirebilirsin" diye karşılık verdi.



KENDİNİ DE İNKAR ETTİ

Duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri de sanığın usul gereği savcılık ve tutuklama kararı verilirken sulh ceza hakimliğindeki ifadesinin okunması anı oldu. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığın sulh ceza hakimliğindeki görüntü ile kayıt altına alınmış ifadesinin birebir yazıya dökülmüş halini olduğu gibi okudu. Hatta görüntünün ses dökümü yapılırken anlaşılamayan kelimeleri de "anlaşılamamış" diye belirtti.

Başkan Dik'in bu ifadeyi dakikalarca okumasındaki amacı önce salondakiler tarafından anlaşılamadığından müştekilerden bu duruma kısık sesle tepki gösterenler oldu. Başkan Dik, ifadesini okuyup sanığa, "Peki buna ne diyorsun" diye sorunca darbeci sanık önce duraksadı ve ardından "Kabul etmiyorum" dedi. Böylelikle kendisinin görüntülü olarak verdiği ifadeyi reddederek "inkar stratejisi"ni yeni bir boyuta taşıdı. İfadesinde, kendi kendine "Fetullah Gülen'den korkuyor musunuz diye soracaksınız" deyip bu soruya kendisi cevaplandıran Düzenli, "Hayır korkmuyorum, bir tek Allah'tan korkarım, Allah'tan korkan da kim olursa olsun insanlardan korkmaz" diye konuştu. Darbeci Albay savunmasında, darbe girişiminin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'ne neden gittiğine yönelik soru üzerine de "İş yemeği vesilesiyle çağrıldım. Ahmet adına (Albay Ahmet Özçetin'i kastediyor) aradığını söyleyen bir binbaşı çağırdı. Gittim" yanıtını verdi.