Kaçırıldı denilen FETÖ'cüler firarda!

Yalanı ülkü edinen Fetullahçı teröristlerin hain bir taktiği daha deşifre oldu. Terör örgütü PKK'nın formüllerini uygulamaya başlayan FETÖ'nün uzun zamandır kaçırıldıkları yönünde kamuoyu oluşturmaya çalıştığı militanlarının haklarında FETÖ üyeliği soruşturması olan ve bu sebepler firar eden kişiler olduğu tespit edildi. FETÖ'nün kaçırıldı yalanına başvurduğu firariler arasında yer alan Turgut Çapan'ın Yunanistan'a kaçarken yakalanan Nokta Dergisi Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan'ın kardeşi olduğu belirlendi.

Turgut Çapan

SIRRA KADEM BASTI!

Kapatılan Turgut Özal Üniversitesi'nden görevli olan Turgut Çapan, eğitim kurumu görününmlü örgüt yuvasının kapatıldığı 31 Mart 2017'de sırra kadem bastı.

FETÖ'CÜLER KAÇIRILDI YALANINI ORTAYA ATMIŞLARDI