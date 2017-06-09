Piyasalar Katar krizini ciddiye almadı

Hafızanızı geri sarın. 2 Ağustos 1990'lara gidin. Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından bölgede kriz yaşandı. ABD öncülüğünde 40 kadar ülke bir araya gelip, Çöl Fırtınası kod adlı askeri harekatı başlattı. Irak'a askeri harekat yıllarca sürdü. Ondan sonra da ülke bölündü. Siyasi kısımlara girmeyeceğim. O dönemdeki petrol fiyatlarını hatırlayan var mı? Ben söyleyeyim.

Petrol cenneti bölgede yaşanan savaş, elbette varil fiyatlarını etkiledi. Misal, 2 Ağustos1990'da 20.8 dolar olan petrolün varil fiyatı, 2 ayda yüzde 100 artarak 40 dolar oldu.

Peki 20 Mart 2003'ten sonra Irak'ın işgaliyle başlayan İkinci Körfez Savaşı'nda petrol fiyatlarının nereye geldiğini hatırlayan var mı? Onu da ben söyleyeyim. 2003'te başlayan ve uzun yıllar devam eden işgal sürecinde petrol fiyatları yukarı doğru seyretti. O günlerde 25.50 dolar olan petrolün varil fiyatı işgalden 1 yıl sonra 40 dolara kadar çıktı.

Bunları neden anlattım?

Bakın, bugün (...) Petrol üreticilerinin göbeğinde yaşanan gerginliğe rağmen bakıyorsunuz, fiyat düşüyor. Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik abluka hamlesi sırasında 50.17 dolar olan petrolün varil fiyatı bugün 47 dolara kadar inmiş durumda.Hatta 5 ayın en düşük seviyesinde diyebilirim.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bana göre, kimse bu gerginliği pek de ciddiye almıyor. (...)

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN