Şahin ve Saral arasında dikkat çeken diyalog

Yeraltı dünyasının ünlü isimleri Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın yargılandığı ve üç gün devam eden duruşmaların dünkü son celsesinde tutuksuz sanıklar ifade verdi. İfade veren tutuksuz sanıklardan Savaş Sarmusak, Sedat Şahin'e bağlı kişilerin kendisine çocukları ve ailesiyle birlikteyken suikast planı yaptıklarını ancak polisin devreye girerek bu saldırıları önlediğini söyledi. Bu sırada Sedat Şahin söz alarak ayağa kalktı ve 'Ben çok ceza yattım, cinayet suçundan da yargılandım. Ancak herkes bilir ki ben kadın ve çocuklara kurşun atmam ve attırmam. Bunu da en iyi bilen Burhanettin Saral'dır dedi' Şahin, Saral'a dönerek 'Öyle mi Burhanettin Saral?' diye sordu. Burhanettin Saral da 'Aynen öyle, doğrudur' dedi. Bunun üzerine Sedat Şahin de Saral'a 'Teşekkür ederim' diye karşılık verdi.

Çatışmalar 2004'te başladı

Son dönemde gündemden düşmeyen iki grup arasındaki çatışmalar 4 Ekim 2004'te Sedat Şahin'in halasının oğlu Zekeriya Kocaman'ın Sarallara yakın bir grupla girdiği çatışmada yaralanmasıyla başladı. Bu çatışmanın ardından Hüseyin Saral 31 Ocak 2005'te İtalya'da öldürüldü. Kısa sürede yoğunlaşan çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda isim hayatını kaybetti. Sedat Şahin'in avukatı Atalay Cebesoy da bürosunda silahlı saldırı sonucu öldürüldü. İki grup arasındaki çatışmalar aralıklarla devam etti. Polisin yaptığı operasyonlarla kısa süreli sessizlik olsa da Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in 24 Aralık 2014'te Nişantaşı'nda yanındaki Ferdi Topal ile birlikte öldürülmesiyle birlikte çatışmalar yine alevlendi.