Son dakika... Batman'da karakol önünde patlama!

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde bir araç patladı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi. 2 asker ve 3 sivil yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

İLÇE MERKEZİNDE UZUN NAMLULU TÜFEKLE SALDIRI

Batman'ın Kozluk ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bir öğretmen ağır yaralandı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay, Kozluk ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, uzun namlulu silahla etrafı taradı. Olayda, bölgeden geçen Ş.A.Y. adlı öğretmen ağır yaralanırken, şahıs ticari bir araç ile olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan öğretmen, İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Batman'da karakol önünde patlama!