Sultangazi'de terör operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sabaha karşı Sultangazi'de daha önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. "Akrep" diye tabir edilen zırhlı araçlar da güvenlik önlemi aldı. Daha önceden belirlenen adreslere gelen polis ekipleri Özel Harekat polisler eşliğinde adreslere girdi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramaların ardından şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.