Tekirdağ'daki 9 tutuklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan mühendis M.G. ile Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler araştırma görevlisi B. B. B., Yrd. Doç. Dr. İ. G, Yrd. Doç. Dr. Ö. K, Yrd. Doç. Dr. H. A, Dr. M. D, okutman M. Y, Dr. Ö. E ve araştırma görevlisi B.B. tutuklandı.

Savcılık sorgusu sonrası araştırma şirketi sahibi Özer Sencar ile 3 kişi savcılıktan serbest kalmıştı.

NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de aralarında olduğu 26 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Firari 3 zanlının yakalanması çalışması ise sürüyor.