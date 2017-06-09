Yine CHP yine skandal! CHP'li vekil Katar konusunda da Türkiye'yi suçladı

İşte Katar'ın yanında yer alan Türkiye'yi algılayamayan CHP'li vekil Aytuğ Atıcı'nın kullandığı skandal ifadeler…

CHP'li vekil Atıcı, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergede, Türkiye'ye son yıllarda 'nereden geldiği belli olmayan' döviz' miktarında artış olduğunu savunarak bu yolla 2015'te 10 milyar, 2016 yılında ise 11 milyar doların ülkeye geldiğini iddia etti.

TÜRKİYE'YE GİREN KATAR SERMAYESİNİN KAYIT DIŞI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

CHP'li Atıcı Türkiye'de özel ve kamu işletmelere ait hisseleri yönetmeliklere uygun bir şekilde satın alan Katar'ın yatırımları hakkında skandal ifadeler kullandı.

Aytuğ Atıcı, AK Parti hükümetinin Katar ile yakın ilişkisi sonrasında Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 20 milyar doları bulduğunu ifade ederek Katar sermayesinin kayıt dışı sermaye yaptığını iddia etti.