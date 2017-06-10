Abdullah Doğan Bircan 10 milyon TL borcu varmış!

Ünlü diş hekimi, yapımcı ve program sunucusu 32 yaşındaki Abdullah Doğan Bircan, evinde silahla intihar etti. Bircan'ın çevresini şok eden intiharı önceki gün Kadıköy Fener Yolu Mahallesi'nde yaşandı. Bircan, eşini kayınvalidesinin Bakırköy'deki evine bıraktıktan sonra Kadıköy Kalamış'ta bulunan ortak olduğu diş hekimliği polikliniğine gitti. Burada kısa süre kalan Bircan, daha sonra da gittiği evinde tabancayla intihar etti. Eşinin aradığı Bircan'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine binanın kapıcısına haber verilerek, çilingirle içeriye girmesi sağlandı. Bircan evinde, kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, diş hekiminin öldüğünü belirledi. İlk tespitlere göre Bircan'ın tabancayla intihar ettiği anlaşıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖDEMELERDE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yakınlarını şoka uğratan intiharla ilgili yapılan soruşturmada ilk belirlemelere göre Doğan Bircan'ın borçları yüzünden intihar ettiği öne sürüldü. Mesleği olan diş hekimliğinin yanı sıra yapımcılık ve program sunuculuğu da yapan Bircan'ın, yurtdışından medikal malzeme getirdiği ancak parasını alamadığı kaydedildi. İş yaptığı kişilere kâr payı sözü verdiği belirtilen Bircan'ın, işlerin de kötü gitmesi üzerine ödemelerde güçlük çektiği, piyasaya yaklaşık 10 milyon TL borcunun biriktiği iddia edildi. Bircan'ın borçları yüzünden intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

HOLLYWOOD YILDIZINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ

Başarılı bir diş hekimi olmasının yanı sıra yapımcılık yönüyle de öne çıkan Bircan, geçen ay Geleceğe Dönüş filminin ünlü oyuncularından 85 yaşındaki James Tolkan ile filmde kullanılan aracı Deloreon'u Türkiye'ye getirmişti. Bircan, Tolkan'la birlikte efsane otomobile binerek İstanbul sokaklarını dolaşmıştı. Bircan, bu yaz da Verkaç adlı bir komedi filmi çekecekti.(Habertürk)