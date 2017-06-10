Azerbaycan Enerji Bakanı Aliyev son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, Bakü'de toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aliyev için Bakü'deki Şehriyar Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade, Meclis Başkanı Oktay Asadaov, bakanlar, bürokratlar, diplomatik misyon temsilcileri, Aliyev'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Türkiye'yi Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral temsil etti.

Kur'an-ı Kerim okunan, dualar edilen törende, katılımcılar Aliyev'in aile bireylerine taziye dileklerini iletti. Törenin ardından Aliyev'in cenazesi 2. Fahri Hiyaban'a götürülerek defnedildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aliyev, 3 Haziran'da Bakü'de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmüş, daha sonra Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a götürülmüştü.

Şişli'deki Florance Nightingale Hastanesinde tedavi altına alınan Aliyev, 8 Haziran'da vefat etmişti.

Bakü'de 1947'de dünyaya gelen Aliyev, 1993-2005 yıllarında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanlığını yürütmüştü. 2005-2013 yıllarında Sanayi ve Enerji Bakanlığı yapan Aliyev, 2013'ten itibaren de Enerji Bakanı olarak görev yapıyordu.