Özgür-Der üyelerinden Katar protestosu

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, bazı Arap ülkelerinin Katar'a yönelik politikalarını protesto etti.

4. Levent metro durağı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türkçe ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı. Daha sonra polis eşliğinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na yürüyen grup, çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Saadet Uzun, Müslümanların yaşadıkları bölgelerde kendi özgür iradelerini hakim kılma mücadelesinin baskılar ve kuşatma siyasetleriyle boğulmak istendiğini söyledi.

Suudi yönetimi öncülüğünde bir koalisyonun, Katar'a karşı kuşatma ve tecrit siyaseti başlattığını ifade eden Uzun, ''Suriye'de, Tunus'ta, Filistin'de ve coğrafyamızın pek çok beldesinde statüko kalesini koruma uğruna İslami direniş güçlerine düşmanlık siyaseti yürütenlerin terörist sıfatını asıl hak edenler olduğundan hiç şüphe etmiyoruz.'' diye konuştu.

Uzun, Katar'ın şahsında bastırılmaya, sindirilmeye, abluka altına alınmaya çalışılan şeyin İslami hareketlerden yana tavır almak, Müslüman halkların özgür iradelerine saygı göstermek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Bu yüzden Katar ile dayanışma ümmet bilinci ve sorumluluğunun bir yansıması ve ayrıca erdemli bir tutum takınmanın gereği olarak değerlendirilmelidir. Buradan Suudi yönetimine adaletsiz, hukuksuz ve mantıksız tavırlar takınarak, emperyalist ve siyonist kafirlerin elini güçlendiren politikalar izleyerek Müslüman halklar nezdinde her geçen gün biraz daha itibar kaybetmektesiniz."

Uzun, Türkiye'nin Katar devleti ve halkıyla dayanışma için attığı adımların onur verici olduğunu söyledi.