Yeterince dert var bir sorun da sen çıkarma!

Başbakan Binali Yıldırım
, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planına tepki göstererek, "Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi. Başbakan Yıldırım dün, Altındağ'daki Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'SORUMSUZCA BİR KARAR'
IKBY'nin bağımsızlık referandumu kararını değerlendiren Yıldırım, "Bizim görüşümüz çok açık ve net. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var, yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
'FETÖ'DE GEVŞEME YOK'
"Halen görevde olan 12 valinin, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı" iddiasına ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, "İçişleri Bakanımız yanımızda, gereken neyse yapar. FETÖ ile mücadele konusunda hiç müsamaha, gevşeme yok. Konumu, gücü ne olursa olsun bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirecek, yanlış işler içinde bulunan herkes hukuk, adalet karşısında gereken muameleyi görecek" diye konuştu.