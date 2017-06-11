Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kızılay' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a bir mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında "Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılay'ı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır. Türk Kızılayı'nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Genel Başkan Kınık'a gönderdiği mesaj şöyle:

"Savaş alanlarında yaralanan ya da hastalanan askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılay'ı bugün, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir umut kapısı durumuna gelmiştir.

Yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı olan Türk Kızılay'ı, aziz milletimizin yardımseverliğinin, yüce gönüllülüğünün, merhametinin ve şefkat duygularının bir tezahürüdür. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldüren Türk Kızılay'ı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır.

Türk Kızılayı'nın yardım için uzatılan ellerden mümkün olan en çoğunu tutabilmesinin, hayırseverlerin kendisine sağlayacağı destekle orantılı olduğu unutulmamalıdır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."