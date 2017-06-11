'İçi boş da olsa büyük konuş!'

İçi boş olsa da aldırma, "iri" laf edeceksin...

Küçük lokma yiyeceksin, büyük konuşacaksın. Sabah ak dediğine akşam kara dersen daha da iyi.

Bilmeyeceksin ama "cahil cesareti" her zaman yol göstericin olsun.

(...)

Sayın Kılıçdaroğlu, herhalde iki yıl sonra bir referandum daha olacağını sandığından, kurmaya çalıştığı "hayır cephesi" çalışmaları kapsamında HDP'yi de ziyaret etmiş. Orada demiş ki:

"Demokrasinin olduğu yerde terör de olmaz, terörün olduğu yerde demokrasi de olmaz."

Demek ki İngiltere'de demokrasi olmadığı için herif bıçağı çekip önüne gelen kadıncağıza saplıyor... Metro istasyonunu patlatıyor...

Demek ki Fransa'da demokrasi olmadığı için herif kamyonla kaldırımda gezinen yayaları eziyor... Diskotek dağıtıyor... Yayınevi basıyor...

Demek ki İspanya'da demokrasi olmadığı için tren istasyonunda bombalar patlamıştı...

Demek ki Almanya'da demokrasi olmadığı için Noel pazarına kamyonla dalıp milleti ezdiler...

(...)

Küba terörle tanışamadı, demokrasi sayesinde.

Mısır'da yaprak kımıldamıyor, "zinde kuvvetler demokrasisi" yüzünden.

(...)

Baksana, Türkiye'de de 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olmamış, buna karşılık 20 Temmuz'da "OHAL darbesi" olmuş!

Bak bakalım, büyük Türk büyüğü Alexander Parvus Helphand bu konuda seni destekleyecek bir şey söylemiş mi?

Eh, Atatürk ölümünden bir yıl sonra zeytin kanunu çıkardığına, ölümünden iki yıl sonra Köy Enstitüleri'ni "kurarak işe başladığına" göre, 1924'te "kaybettiğimiz" Parvus da 2016'ya ilişkin birşeyler söylemiş olsa gerektir!

Yoksa da uydurursun canım, üzülme.

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