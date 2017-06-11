'İğrenç jurnal Trump'ın açıklamasıyla ortaya çıktı'

Orta Doğulu olmak zor zanaat...

Paranızın pulunuzun olması da her zaman kâr etmiyor.

Haritada ülkenizin yerini gösteremeyecek adamlar, hayatınız hakkında kararlar verip geleceğinizi karartabiliyor.

Katar krizine bakın...

Trump 20 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a gitti ve tonla silah satıp, kendileriyle "yeterince" alış veriş yapmayan ülkelere gözdağı verdi. İşte o seyahatte Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da aralarında olduğu Arap ülkeleri Trump'ın önüne altın tepsi içinde bir hedef koydular. "Bizi rahat bırak Katar'a bak" dediler.

Trump da bu iğrenç jurnalleme olayını açıkça anlatıp, aslında Katar'ın çikletten çıkan bir umacı olduğunu kabul ediyor:

"Ortadoğu ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edilemeyeceğini söyledim.Liderler Katar'ı işaret etti!"

Evet, iyi bir silah pazarlama müdürü olacağını şimdiden gösteren Trump'ın her hangi birülkeyi ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit ilan etmesi için fazlasına gerek yok.

Hele bir de savunma harcamalarınız yüzde 2'nin falan altındaysa yandı gülüm keten helva...

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