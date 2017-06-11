Türkiye'den 'e sert tepki: Kabul edilemez!

AA

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Giriş Tarihi: 10.6.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 01:41
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez!

: "'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu 'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınıyoruz. halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez."

, 'in yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına verdiği onayı kınayarak, " halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu 'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesinin kınandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez."

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Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez!
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