Dargeçit’te bulunan EYP imha edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Haziran günü Dargeçit ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kısmetli yolunda yapılan arama ve tarama faaliyetleri esnasında şüpheli bir çuvalın yolun altına gizlendiği görülmüş, yapılan incelemede çuval içerisinde bulunan 1 adet mutfak tüpüne yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ile desteklenmiş el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmiştir. Çevre emniyet tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

