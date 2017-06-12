FETÖ’den 300 bin euroluk AB yolsuzluğu

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İskenderun Teknik ve Mustafa Kemal üniversitelerinde çalışırken meslekten ihraç edilen 16 kişi hakkındaki iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, FETÖ yolsuzluklarını deşifre etti. Gizli tanık, bazı sanıkların sahte projelerle AB'den sağlanan kaynakları FETÖ'ye aktardığını belirtti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 49 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu, 5'i tutuksuz 16 sanıktan bazılarının, ByLock kullandığı vurgulandı.



ÖĞRE NCİLERİ KULLA NDILAR

İddianamede ifadesi yer alan "Bayrak" kod adlı gizli tanık ise, tutuklu sanık eski Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Cevat T.'ye ait olan ve örgüt sohbetlerinin yapıldığı 4 katlı villanın yolsuzlukla alındığını iddia etti. Villada kimsenin yaşamadığını anlatan gizli tanık şu ifadeleri kullandı: "Bu villayı 2007-2009 yıllarında Avrupa Birliği projeleri kapsamında, sözde 'komi ve garson yetiştirme' projeleri adı altında elde edilen yolsuzluk parasıyla satın aldılar. Sanık Cevat T., aslında hiç hayata geçmemiş AB projelerini yapılmış gibi gösterdi. 300 bin euroyu zimmetine geçirmek için de öğrencileri kullanarak örgüte mali destek sağladı. Proje heyetinde yer almayan, mezuniyeti yakın öğrencileri projede görevli eğitmen olarak gösterip bağlanan bin 100 lira maaşın bin lirasını geri almak suretiyle de menfaat elde etti." AA