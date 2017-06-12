Genelkurmay çatı dava 4. hafta yine FETÖ yalanlarıyla başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 sanık hakkında açılan davanın dördüncü haftası başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Genelkurmay çatı davasında dördüncü hafta, Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında görevli eski Deniz Kurmay Albay Abdülkadir İlhan'ın savunmasıyla başladı.

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahına, herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan giriş çıkış yaptığı görüntülere yansıyan İlhan, iddianamede, "darbe girişimine katılan fail" olarak yer alıyor.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2014'ten bu yana kullandığı da belirlenen İlhan, hakkındaki tüm iddiaları reddetti, darbe girişimine iştirak etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını savundu.

İlhan, iddianamede Deniz Kurmay Albay olarak yer almasına karşın darbe girişimi sırasında yüzbaşı rütbesinde olduğunu belirtti.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, İlhan'ın avukat huzurunda verdiği savcılık ifadesini okudu ve fotoğraflarını gösterdi.

'İÇERİDE KİMSEYLE KARŞILAŞMADIK'

İlhan, ifadeyi kabul etti ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu belirtti.

Başkan Dik'in, kimse çağırmamasına karşın Genelkurmay Karargahı'na nasıl girdiklerini sorması üzerine İlhan, içeri girerken zorlandıklarını, İstihbarat Yüzbaşı Metin Demir'in, içeriden birisi çağırıyor gibi konuşarak nöbetçi erlere kapıyı açtırdığını söyledi. İlhan, içeride kimseyle karşılaşmadıklarını savundu.

Dik'in, ByLock'a ilişkin sorusuna karşılık İlhan, programı kesinlikle kullanmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Amirinizi arama ihtiyacı hissettiniz mi?" sorusu üzerine İlhan, aradığı birinci amiri Albay Saadettin Altuç'tan bilgi alamadığını, ikinci amirinin izinde olduğunu, üçüncü amirinin de harekat başkanı olarak görev yaptığını ve bu dosyanın sanıkları arasında yer aldığını anlattı.

'HALKA ATEŞ AÇILDIĞINI GÖRMEDİK'

İlhan, bir başka soru üzerine İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığından ayrılmadıklarını, burayı darbecilere karşı emniyete aldıklarını, bu nedenle hiçbir darbeciyle karşılaşmadıklarını iddia etti.

Abdülkadir İlhan, bulundukları yerden vatandaşların Genelkurmay'a geldiğini gördüklerini, çatışma seslerini duyduklarını ancak halka ateş açıldığını görmediklerini öne sürdü.