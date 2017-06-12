‘Pişkince yalan söylüyorlar’

AK Parti 15 Temmuz darbe girişimi davaları
nı çok yakından izliyor. Her duruşma milletvekillerinden ve genel merkezden oluşan heyetler tarafından yakından takip ediliyor. Sincan'da görülen Genelkurmay çatı davasını
izleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
da, darbecilerin uyguladığı inkâr taktiğini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin mağdurunun Türk milletinin yanı sıra AK Parti olduğunu belirten Muş, şunları söyledi:
'PEKİ BU KADAR İNSANI KİM ÖLDÜRDÜ?'
"Biz bu işin mağdur partisi olarak her gün belirli sayıda milletvekilli ile davaları yakından takip ediyoruz. Savunmalarında tamamen inkâra yöneliyorlar. Darbe girişimini kendilerinin yapmadığını, bundan haberdar olmadığını söylüyorlar. Ama ortada ciddi deliler var.
Hâkim, soruyor, o diyor 'Ben yapmadım', ötekine soruyor o da 'Ben yapmadım' diyor. Peki bu Meclis'i kim bombaladı? Genelkurmay'ı kim işgal etti? Oradan insanların üzerine kim ateş attı? Bu emirleri kim verdi? Köprüleri kim tuttu? Yüzlerce komandoyu ülkenin farklı bölgelerinden çıkartıp Ankara'ya kim getirmeye çalıştı? Somut deliller var ortada. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi inkâr yoluna gidiyorlar. Sanıkların tamamının aynı yönde hareket ettiğini, aynı ifadeler verdiklerini görüyoruz."
'GÖZLERİNİN İÇİNE BAKA BAKA ...'
Şehit aileleri ve gaziler de duruşmaları takip ediyor. Adamlar pişkin pişkin şehit ailelerinin, gazilerin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar, yaptıklarını inkâr ediyorlar. Bacağını kaybetmiş, sakat kalmış gaziler var. Onu bu hale getiren de sanıklar arasında. Kurşunu atan, o emri veren, bunu organize eden var. Ama adam 'Ben yapmadım, haberim yok' diyor.
Davaların takipçisi olacağız. Milletin vicdanını, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde cezaların verilmesini temenni ediyoruz."