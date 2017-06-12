Teröristbaşı masözünü Belçikalı güzele kaptırdı!

Masajcı Esad Başaran yıllarca ABD'ye uçtu. Gülen'in elini ayağını ovdu. Ancak şifası kendi evliliğini bozdu! Eşi "Beni, 2013'te Belçika Güzeli seçilen Pınar Demirbaş ile aldatıyor" deyip boşanmak istedi. Bunu duyan Esad ise şok oldu: O benim iş ortağım!

Teröristbaşı Gülen, yıllarca devletin içinde gizlendi. Adamlarını devletin tüm kritik noktalarına yerleştirdi. Ardından darbeye yeltendi. Bunları yaparken masajlarını da ihmal etmedi. Masajcı Esat Başaran, tam 10 yıl boyunca ABD'ye gitti. Gülen'in elini ayağını sarı kantaron ve çörekotu yağıyla ovup tansiyonunu indirdi. Bu sırada teröristbaşından tam 150 bin dolar aldı.

KENDİSİNE ŞİFA OLAMADI

Ancak Esad'ın şifası kendisine yetmedi. Eşi Leyla Başaran boşanmak için mahkemeye gitti. Esad Başaran'ın kendisini aldattığını belirtti. İhanetin diğer ismi ise Belçika'da Best Model seçilen Pınar Demirbaş adlı mankendi. Leyla Başaran şunları söyledi: "Esad, İstanbul'da çalışacağını belirterek evi terk etti. Başka bir kadınla karı-koca hayatı yaşamaya başladı. Bu durumu çevresinden de gizleme gereği duymadı. Ayrıca Belçika güzeli bayanla çekilmiş sarmaş dolaş fotoğrafları var. Bu kadınla karı-koca hayatı yaşıyorlar. Yasak aşkını ise eşi olarak tanıtıyor. 'İş ortağım' dediği bu kadınla birlikte İstanbul'da aynı evde yaşamaktadır. Yaptığı iş gereği aylık geliri 40 ile 50 bin lira civarındadır."

YATAĞINI AYIRDI

Esad Başaran işe suçlamaları kabul etmedi. Evliliklerinin bu duruma gelmesinde kusurlu olan kişinin eşi olduğunu söyledi ve kendisini savundu: "Eşim ile meslektaşız. Türkiye genelinde 40'a yakın işyerim vardı. Kriz yüzünden iflas ettim ve hacizlere maruz kaldım. Eşim bana destek olacağına iş hayatından elini eteğini çekti. Çalışabilecek durumda olmasına rağmen evde oturup keyif sürmeyi tercih etti. Bununla da yetinmeyip yatağımızı ayırdı, sonra da kadınlık görevini yerine getirmemeye başladı. Önüme bir tas yemek koymadı. En sonunda beni evden kovdu. 2016 yılı Ağustos ayından beri eşimle ayrı yaşıyorum. İş ortağım olan bayan ile aynı evde yaşadığım iddiaları doğru değildir. Eşimi aldatmıyorum. Aylık gelirim 5 bin liradır. Tek amacım bir an önce borçlarımı ödemek. Beni kötü günümde yalnız bırakan eşimden boşanmak istiyorum." Mahkeme dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Leyla Başaran'a aylık 4 bin lira tedbir nafakası bağlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

2013 BELÇİKA GÜZELİ

Pensilvanya masörü Esad Başaran'ın yeni iş ortağı olarak Belçika'da güzellik kraliçesi seçilen Pınar Demirbaş görünüyor. İddialara göre Esad Başaran ortağı ile beraber yaşıyor ve eşini aldatıyor. (Takvim)