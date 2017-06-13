Erdoğan: Aybüke öğretmenimiz için kıllarını kıpırdattılar mı?

AYBÜKE ÖĞRETMENİMİZ İÇİN KILLARINI KIPIRDATTILAR MI?

"Terör örgütüne gösterdikleri sempatiyi kendi insanına göstermediler. Sembolleştirdikleri şahsiyetlerin geçmişine baktığınızda göreceğiniz tek şey ölüm tarlaları ve kuru kafa kuleleridir. Bunları sembolleştiriyorlar. Şehit edilen Aybüke öğretmenimiz için kıllarını kıpırdattılar mı? Bunların tek derdi terör örgütünün kalemşorlüğünü yapmaktır. Bu gerçek ortada. Aybüke öğretmen oraya çıktı geldi. Hizmet için geldi. Aldığı maaşla orada bir de laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler. Ben inanıyorum ki Güneydoğu ve Doğulu kardeşlerim bundan sonra siyasi kararını bu ülkeye ve kendilerine hizmet eden Ak Parti'ye vereceklerine inanıyorum. Ülkesine ve milletine ihanet içine girenlerin maskelerini düşürmeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki krizler ve gerilimler malesef şu mübarek Ramazan günlerinde tırmanarak devam ediyor. Suriye ve Irak'ta sivillerin zarar gördüğü saldırıların haberlerini alıyoruz. Ülkemizde de PKK'nın üstelik iftar saatlerinde güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarda verdiğimiz şehitlerin acıları yüreklerimizi dağlıyor. Türkiye olarak Katar krizinde tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk."