: 'den 'a kritik ziyaret!

Giriş Tarihi: 13.6.2017 23:23 Güncelleme Tarihi: 13.6.2017 23:44
SON DAKİKA: Türkiye'den Katar'a kritik ziyaret!

haberi... Mevlüt Çavuşoğlu yarın 'a gideceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Katar sonrası 'a da gidebileceğini ifade etti

Detaylar birazdan...

Türkiye'den Katar'a kritik ziyaret!

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SON DAKİKA: Türkiye'den Katar'a kritik ziyaret!
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