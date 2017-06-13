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SON DAKİKA: Türkiye'den Katar'a kritik ziyaret!
SON DAKİKA
:
Türkiye
'den
Katar
'a kritik ziyaret!
Giriş Tarihi: 13.6.2017
23:23
Güncelleme Tarihi: 13.6.2017
23:44
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