Üç maymun tezgâhına artık geçit yok

Devletten ihraçlar için kurulan OHAL Komisyonu
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'cülerin darbe davalarında oynadığı "görmedim, duymadım, bilmiyorum" oyununu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve uluslararası diğer kuruluşlara taşımak için kurdukları tezgâhı bozacak. Üyeleri aranan komisyon, özel bir uzman ekip kurdu. AİHM'nin, FETÖ'cü bir öğretmenin başvurusu üzerine verdiği "iç hukuk yolları tüketilmedi, Türkiye'de kurulan komisyona başvurun" kararı da Ankara'nın haklılığını teyit etti. FETÖ ile bağlantıları nedeniyle devletten atılan memurların 'Bağlantım yok' diyerek itiraz edebilmesi için Kanun Hükmünde Kararname ile bir OHAL Komisyonu oluşturulmuştu. Komisyonun üyeleri titiz bir inceleme sonrasında belirlenip atandı. Şimdi ise komisyonun çalışacağı yer ve personel için çalışma yürütülüyor. Komisyonun çalışma yeri için iki seçenek üzerinde duruluyordu. Bunlardan ilki Kızılay'daki eski Başbakanlık binasıydı. Başbakanlık, Çankaya Köşkü'ne taşındığı için burada eski personel ve başbakan yardımcılarının odaları kalmıştı.
BİNANIN YERİ BELLİ AMA...
Ancak çok fonksiyonel olarak kullanılmıyordu. İkinci seçenek ise Kızılay Merasim Sokak'ta yer alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne ait binaydı. 16 Nisan Referandumu kapsamında yargıda asker-sivil ayrımı kaldırıldı ve yüksek askeri mahkemeler de kapatıldı. Bu nedenle bina boş kalmış oldu. Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, komisyonun hangi binada çalışacağının belirlendiğini belirterek, "Zamanı gelince yerini de paylaşacağız" diye konuştu.
YANLIŞLIKLAR DÜZELTİLECEK
OHAL Komisyonu kişilerin devletten neden atıldığını tek tek ortaya koyacak. Eğer bir yanlışlık varsa titizlikle bu da ortaya çıkartılacak ve kararın düzeltilmesi yoluna gidilecek.
KRİPTO FETÖ'CÜLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM
Üyelik seçiminde olduğu kadar OHAL Komisyonu'nda çalışacak personelin seçimi de büyük titizlikle yürütülüyor. Öncelikli olarak buraya kripto FETÖ'cülerin girmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Kurumda görev alacak, hukukçusundan bilgisayar operatörüne kadar tüm personele hem bu açıdan bakılacak hem de konularında en iyiler arasından seçim yapılacak. Yani kurum için "özel bir ekip" kuruluyor.