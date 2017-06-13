Zehir tacirlerine geçit yok

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yüklü miktarda uyuşturucu geleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Otoban TEM gişelerinde gerekli önlemleri alarak, dogu illerinden gelen 4 aracı durdurup sürücülerini ve içinde bulunanları gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Aramada içine yatak koyulan hurçların içerisinde poşetlere sarılmış olarak 74 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ifadeleri alınan A.Ç. C.A. Y.D. M.Ç. Y.B. ve Ö.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.