Bulgaristan gerçek bir dost

ÜNİVERSİTESİ'NDEN

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım, özetle şunları söyledi:Darbe girişiminden sonra bazı Avrupa ülkelerinin belirsiz tutumuna suskun davranmalarına karşın siz açıkça kınadınız, kınamakla da kalmadınız, dayanışma içinde olduğunuzu gösterdiniz. Darbenin arkasındaki terör örgütünün faaliyetlerinin yok edilmesi konusundaki tutumunuzu da biliyoruz. Gerçek bir dost olduğunuzu gösterdiniz. Türkiye ile Bulgaristan arasında kalıcı olan iyi dostluktur. Dostlukları azaltmak husumetleri azaltmaktır. Kısa zaman içinde Bulgaristan'ı ziyaret edeceğiz.Bir yandan AB entegrasyonu diğer yandan da NATO içindeki müttefikliğimizin getirdiği güçle daha güzel işlere imza atabiliriz. Bulgaristan önümüzdeki yıl başından itibaren AB Dönem Başkanlığı yapacak. AB ilişkileri için önemli bir dönem olacağını düşünüyoruz.AB referandum döneminde ilişkiler açısından çok iyi bir sınav vermedi. Artık yeni bir dönem girdik. Bu dönemde AB'nin kendi gelecek vizyonunu gözden geçirmesi ve ona göre kararlar alması gerekiyor. Türkiye olarak biz AB'ye tam üyelik müzakerelerini sürdürmek istiyoruz. Gümrük birliği müzakerelerini yenilemek istiyoruz. Biz de o irade mevcut.AB ile Türkiye arasında 4 maddelik anlaşma yapılmıştı. Vize serbestisi, geri kabul anlaşması ve mültecilerle ilgili bire bir anlaşması bir de Türkiye'nin 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı parasal destek anlaşmasıydı. Bunlarla ilgili maalesef anlaşma imzalandı ama bunun tam anlamıyla yürürlüğe geçirme imkanı olmadı. Yeni dönemde bunu da ele almak suretiyle özellikle vize serbestliği ile geri kabulün eş zamanlı olarak yürürlüğe sokulması prensip olarak benimsendi.Avrupa'nın güvenliği Türkiye ve Bulgaristan'dan geçiyor. AB bundan sonra vereceği kararlarda bu gerçeği dikkate almak zorunda. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaptığı ev sahipliğinin saygıya değer olduğunu vurgulayan Bulgaristan Başbakanı Borisov da "Çünkü bu akını bir anlamda sınırlardan uzak tutmayı başardılar. Bu büyük dalga Türkiye tarafından tutulmuş olmasa bütün Avrupa'yı silip süpürecekti. Biz AB ile anlaşmanın devam etmesini istiyoruz. Hiçbir sınır 3-4 milyon mülteciye dayanamaz ve baş edemez. AB'deki mevkidaşlarımın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmelerini bekliyorum" dedi.Başbakan Yıldırım dün İstanbul Piri Reis Üniversitesi'nde fahri doktora tevcih ve mezuniyet törenine de katıldı. Bulgaristan Başbakanı Borisov'la görüşmesi nedeniyle törene geç kaldığını söyleyen Yıldırım, "Şahsıma fahri doktora tevcih eden Piri Reis Üniversitesi Senatosu'nun değerli hocalarına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Denizcilerin hayatının dayanıklılık testiyle geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Piri Reis, usta bir denizcinin zamanın sınırlı imkanlarına rağmen neler başarabileceğini ispat etmiştir. Sizlerin, onun yolunda aynı şevkle yürüyeceğinize, onun gibi bir aşkla denizcilik ilmini, denizcilik sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum" diye konuştu.