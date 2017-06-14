Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kosova seçimlerinden de oy çıktı!

Kosova'da pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerin ardından, oylar sayılmaya devam ediyor.

Pazar günü gerçekleşen erken genel seçimlerde bir seçmenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını yazarak oyunu kullandığı resmi seçim belgesi, Kosova'daki sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer aldı.

Oy pusulasında seçmenin, diğer partilerin hepsinin üstüne çarpı atıp, Recep Tayyip Erdoğan yazdığı görülüyor.

Daha önce de Hollanda ve Fransa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerden oy çıkmıştı.

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