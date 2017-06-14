Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli açıklamalar

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ABD'NİN RAKKA OPERASYONU

Rakka operasyonunda yer almayacağını ifade etmiştik. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın formülasyonuyla "hayırlı olsun" dedik. Bizim için temel kaygıların devam ettiğini ifade etmek isteriz. YPG/PYD unsurların çekileceğini ve buraların Araplar'a bırakılacağının gerçekleşmediğini gördük. Benzer durumların Tel Abyad'dada görüyoruz. ABD'nin bir terör örgütüne bu kadar angaje olmasını, ciddiye almasını anlamakta zorlanıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele bağlamında yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek. İç gündemle ilgili birkaç konuya temas etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi FETÖ davaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız süreci yakınen takip ediyor. Zaman zaman bu davalar çerçevesinde yapılan yorumlarda haka kontrollü darbe ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz. Bu her şeyden önce şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. FETÖ ile mücadele dünyanın dört bir yanında da devam edecek. Nerede olurlarsa olsunlar. Türk milletinin nefesini enselerinde hisstemeye devam edecekler.

EKONOMİK GELİŞMELER

Son gelen rakamlar bütün tahminlerin ne kadar temelsiz olduğunu gösterdi. Türkiye ekonomisi yüzde 5 oranında büyüdü. Aynı şekilde BIST'te yeni bir rekor kırıldı. 2017'de en çok kazandıran 3 piyasadan birisi BIST oldu. Bütün bunlar Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanımızın geçen bakanlar kurulunda gündeme getirdiği önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Uyuşturucu ile mücadele. Cumhurbaşkanımız bu konuda talimat vererek gerekenin yapılması talimatını verdiler. Hedefimiz gençlerimizin zehirlenmesine asla izin vermemek. Aynı şekilde ailelerin de üzerine bir sorumluluk düşmektedir. Onların da azami bir gayret göstermesi önem arz etmektedir.

15 TEMMUZ'UN YILDÖNÜMÜ

15 Temmuz'un seneyi devriyesi. Bununla ilgili bir takım anma faaliyetleri planlanmaktadır. 10-16 Temmuz tarihleri arasında anma programlarının yapılması planlanmaktadır. Şehitlerimizin ruhlarına hatimler okunacak, sempozyumlar düzenlenecek. Aynı şekilde İstanbul ve Ankara'da anıt yapılıyor. Cumhurbaşkanımız açacak.

KATAR İÇİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Önümüzdeki günlerde üçlü telekonferans yapılacak. Trump ile bir görüşme olacak. Bu yoğun trafikte her şey düşünülüyor. Katkı sunacağı düşünülürse Cumhurbaşkanımız Katar'a gidebilir. Bu krizin minimize edilmesi için yoğun bir mesai içindeyiz.

KHK'LAR İLE İLGİLİ SÜREÇ

Mağdur olduğunu düşünen vatandaşlarımız başvurularını yapabilirler. Bu hukuki sürecin önünde hiçbir engel yok.

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