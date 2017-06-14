FETÖ davası tanığı: “Emniyet Müdürü verdiğim ifadeleri sızdırdı”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik aralarında eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un da bulunduğu 77 sanığın yargılandığı dava Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli Yahya Mustafa Keskin'nin tanık olarak dinlendiği duruşmada yaklaşık 1 saat ifade veren Keskin, "17-25 Aralık sürecinden sonra devlet yetkililerinin tüm vatandaşlara yönelik 'örgüt hakkında bildiklerinizi anlatın" demesi üzerine ben de vatandaşlık görevim gereği İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik bildiklerimi anlattım. Ancak daha sonra emniyette verdiğim ifademde ismi geçen ve bir kısmı da sanık olan şahısların, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ve ikili görüşmelerimizdeki hal ve hareketlerinden dolayı kendilerinin isimlerini verdiğimi bildiklerini anladım. Emniyetten sızan bu bilgilerin dönemin emniyet müdürü Mustafa Kızılkaya tarafından verildiğini düşünüyorum" dedi.