HDP Manisa İl Eş Başkanları gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Manisa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 19 Nisan'daki açıklama sırasında, PKK/KCK terör örgütünün propaganda yapılmasına izin verdikleri suçlamasıyla, HDP İl Eş Başkanları Behçet Parıltı. İle Güvercin Ünaldı'yı dün akşam gözaltına aldı. Güvercin Ü.'nün evinde yapılan aramada 9 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 mermi, ruhsatsız 1 av tüfeği ile 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 HDP'li yönetici, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.