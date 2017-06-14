İl Eş Başkanları gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 14.6.2017 13:49
HDP Manisa İl Eş Başkanları gözaltına alındı

'da bölücü terör örgütünün propagandasının yapılmasına izin verdikleri suçlamasıyla İl Eş Başkanları Behçet Parıltı İle Güvercin Ünaldı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla Manisa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 19 Nisan'daki açıklama sırasında, PKK/KCK terör örgütünün propaganda yapılmasına izin verdikleri suçlamasıyla, İl Eş Başkanları Behçet Parıltı. İle Güvercin Ünaldı'yı dün akşam gözaltına aldı. Güvercin Ü.'nün evinde yapılan aramada 9 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 mermi, ruhsatsız 1 av tüfeği ile 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 HDP'li yönetici, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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HDP Manisa İl Eş Başkanları gözaltına alındı
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