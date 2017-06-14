Kırklareli'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan askerler yargılanıyor

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ
) 15 Temmuz darbe girişiminde, Kırklareli
Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek için yola çıkan, vatandaşlar ve polis tarafından otoban girişinde durdurulan 81 asker hakim karşısına çıkıyor.
Kırklareli Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan duruşma salonunda 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ikinci celsesine eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu, 81 sanık katıldı. Sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçları ile salona getirilirken, salon çevresinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı. Sanık yakınları x-ray cihazlarından geçirilerek salona alındı.
Sanıklar hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından, ayrı ayrı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.