"Kur'an sadece ses yarışmasının güftesinden ibaret değil"

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na ilişkin "Camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim yarışmalarının evlere kadar girmesi, genç kuşakların Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya özendirilmesi son derece güzel bir adımdır. Burada tekrar tekrar ifade etmek isterim ki Kur'an sadece sesten, ses yarışmasının güftesinden ibaret değil, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görmez, 2017 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ile ilgili eleştirisinin anımsatılması üzerine Görmez, daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Benim daha önce yaptığım Kur'an yarışmalarıyla ilgili açıklama, Kur'an müsabakalarının kendisiyle ilgili değil, Kur'an-ı Kerim'in sese, nağmeye, makama, musikiye indirgenmemesi, onun bir hayat kitabı oluşu, onun bütün insanlara gelen bir rahmet oluşunun göz ardı edilmemesine yönelik bir açıklamadır." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in bir hayat kitabı olduğunun üzerinde önemle durmak gerektiğine işaret eden Başkan Görmez, "Kur'an-ı Kerim sadece lafz-ı celilden ibaret değil. Onun manası, gayesi, onun bir hayat kitabı oluşu, onun bütün insanlara gelen bir rahmet oluşunun göz ardı edilmemesine yönelik bir açıklamadır. Bilakis Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma müsabakaları tarih boyunca var olmuştur." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının da 5 yıldır, gecikmiş olarak uluslararası çapta Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma müsabakaları düzenlediğini ifade eden Görmez, bütün müsabakaların Kur'an-ı Kerim'in mehabetine uygun olması gerektiğine dikkati çekti.

Yarışmaların formatı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Görmez, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim'in şanına halel getirecek en küçük bir söz ve davranıştan uzak durmak gerekir. Bilakis camilerde yapılan Kur'an-ı Kerim yarışmalarının evlere kadar girmesi, genç kuşakların Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya özendirilmesi son derece güzel bir adımdır. Burada tekrar tekrar ifade etmek isterim ki Kur'an sadece sesten, ses yarışmasının güftesinden ibaret değil, Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Daima bunun üzerinde de düşünmemiz lazım. Görüşler, bakışlar Kur'an'ın o güzel okumalarına, sese, makama, musikiye yöneldiği zaman Diyanet İşleri Başkanının, vazifesi gereği Kur'an'ın gayesine, hayat kitabı oluşuna, Kur'an'ın sesten ibaret olmadığına işaret etmesi kadar tabii bir şey yoktur.

Burada televizyonculuğun formatıyla Kur'an'ın mehabeti arasındaki mesafeyi kapatarak, Kur'an'ın mehabetine uygun bir format geliştirmek üzerinde de ısrarcı olduğumuzu Diyanet İşleri Başkanı olarak ifade etmek istiyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığımızın personeli var, jüri üyeleri içerisinde bizim arkadaşlarımız var. Bizim itirazımız, Kur'an'ın sese, musikiye, nağmeye, makama indirgenmesine. Kur'an'ın gayesi, manası, bütün insanlara getirdiği rahmet üzerine insanları yönlendirmekten ibarettir."

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin bazı ülkeler tarafından terörist ilan edilmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Görmez, İslam ülkelerinde sorunların birbirini takip ettiğini, özellikle Körfez ülkelerinde tırmanan hadiselerin bir an önce sulh ile sonuçlanmasını dilediğini söyledi.

Görmez, "Durup dururken İslam alimlerini teröristlerin listesine dahil ederek İslam'ın ve Müslümanların üzerine gelmeye çalışmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda herkesi teenni ile hareket etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.