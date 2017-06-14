Muğla merkezli "ByLock" operasyonu! 5 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün KHK ile kapatılan okullarında çalışanların da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 24 ilde 7 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 19 kişi aranıyor.