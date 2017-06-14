Tokat'ta yolsuzluk operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turhal'da esnaf olan Ö.Y, M.K. ve D.Y'nin, işçinin SSK primi ve asgari ücretinin belirli bir süre işveren yerine İŞKUR tarafından karşılanmasını içeren İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe yerleştirilen bazı kişilerin maaşlarını aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, esnaf Ö.Y. ve M.K'nın yanı sıra olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Ö.Y. ve M.K'nın üzerinde yapılan aramada, İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe yerleştirilen 20 kişinin maaş kartları bulundu.

"Yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları" iddia edilen Ö.Y. ve M.K'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelilerden bazılarının ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Polis, firari olan D.Y'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan zanlıların bu şekilde bir yıldır yaklaşık 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.