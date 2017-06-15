Ceylin'in ölümüyle ilgili flaş gelişme

İzmir'de kaybolduktan sonra karşı komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki küçük Ceylin'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak sorgusuna başlanan 3 komşu işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti. Komşular için tutuklama kararı çıktı.

Ceylin soruşturmasında 3 tutuklama

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik parkta oynarken kaybolmuş, komşusunun evinde sandığın içine saklanmış halde ölü bulunmuştu. Ölü bulunan Ceylin Atik olayıyla ilgili komşu Şükriye T. (30), eşi Serdar T. (37) ve Şükriye T.'nin annesi R.Ö. (62) gözaltına alınmıştı.



Büyük yankı uyandıran olay sonrası 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adli mercilere sevk edilen 3 zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, katil zanlısı olarak tutuklanan Şükriye T.'nin daha önce ölen iki çocuğunun ölüm nedeni de araştırılıyor.

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Şüpheli Ş.T Emniyet'te ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadelerine göre, Ceylin'i kandırarak dedesinden fidye almak için evine davet ettiğini yüzüne havlu ile bastırarak bayılmasını sağladığını, daha sonra paniğe kapılarak çocuğun başına evde bulunan ahşap kasa ile vurmak sureti ile öldürdüğünü, önceden ablası olan C.G nin evinden çalmış olduğu sim kartı eski telefonuna takarak C.A' nın dedesine mesaj çektiğini itiraf etti.