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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 18:34 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
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