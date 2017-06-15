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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2017
18:34
Güncelleme Tarihi: 15.6.2017
19:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
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