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Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

AA

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Giriş Tarihi: 15.6.2017 13:43
Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün üst yapılanması olan KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
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