Eskişehir'de polislerin yargılandığı FETÖ davası başladı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski emniyet personeli 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Bayram Karakaş, Ayhan Karayel, Kazım Çiriş, Hüseyin Demirdelen, Emin Yazıcı, tutuksuz sanıklar Erol Gürbüz, Mehmet Alkan, Serdar Alkan, Tayfur Karaca ve Uğur Yalaza ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Demirdelen, suçlamaları kabul etmedi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve 5,5 aydır suçsuz yere cezaevinde bulunduğunu savunan Demirdelen, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Kazım Çiriş ise 20 yıllık meslek hayatında illegal yapı içinde bulunmadığını öne sürdü.

Savunma yapan diğer sanıklar da iddiaları kabul etmeyerek, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.