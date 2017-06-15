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Gazi'te hava destekli terör u: 12 gözaltı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 16:30
Gaziantep'te hava destekli terör operasyonu: 12 gözaltı

Gazi'de, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu PYD/YPG-YPJ'ye yönelik insansız hava aracı destekli da 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG-YPJ adına eylem ve faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik, insansız hava aracı destekli düzenledi. Operasyonda ekipler tarafından önceden belirlenen çok sayıda adreste arama yapıldı. Balyoz ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramada 2 el telsizi, 1 FETÖ/PDY içerikli, 3 PKK/KCK içerikli yasak kitap, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, adları açıklanmayan 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Gaziantep'te hava destekli terör operasyonu: 12 gözaltı
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