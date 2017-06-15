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'de e hazırlanan 1 'lı ölü ele geçirildi!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 20:02 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 20:04
Hakkari'de suikaste hazırlanan 1 PKK'lı ölü ele geçirildi!

'nin merkeze bağlı Otluca Köyü'nde güvenlik güçleri ile 'lılar arasında arasında çıkan da 1 ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 de hafif yaralandı.

Valiliği, kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca Köyü'nde bugün saat 15.30'da çıkan ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, il merkezine düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerince yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çatışma sırasında 1 in hafif şekilde yaralandığı ve Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da hastaneye gelerek yaralı polise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Hakkari'de suikaste hazırlanan 1 PKK'lı ölü ele geçirildi!
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